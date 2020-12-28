28 Aralık 2020, Pazartesi

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Everton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Everton - Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 28.12.2020

'in 16. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Everton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Everton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EVERTON - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Everton - Manchester City maçı 28 Aralık Pazartesi günü saat 23:00'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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