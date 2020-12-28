28 Aralık 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Aston Villa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 Giriş Tarihi: 28.12.2020

'in 16. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Chelsea - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Chelsea - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Aston Villa maçı 28 Aralık Pazartesi günü saat 20:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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