İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Chelsea ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Chelsea - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Chelsea ile Aston Villa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Chelsea - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Aston Villa maçı 28 Aralık Pazartesi günü saat 20:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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