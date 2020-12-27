İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında West Ham United ile Brighton karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, West Ham United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında West Ham United ile Brighton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, West Ham United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WEST HAM UNITED - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

West Ham United - Brighton maçı 27 Aralık Pazar günü saat 17:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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