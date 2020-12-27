27 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Leeds United - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Leeds United - Burnley maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 Giriş Tarihi: 27.12.2020

'in 15. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leeds United - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Leeds United - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEEDS UNITED - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leeds United - Burnley maçı 27 Aralık Pazar günü saat 15:00'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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