İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Leeds United ile Burnley karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leeds United - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Leeds United ile Burnley kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Leeds United - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEEDS UNITED - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leeds United - Burnley maçı 27 Aralık Pazar günü saat 15:00'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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