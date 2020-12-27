İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Liverpool ile West Bromwich karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Liverpool - West Bromwich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Liverpool ile West Bromwich kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Liverpool - West Bromwich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LIVERPOOL - WEST BROMWICH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool - West Bromwich maçı 27 Aralık Pazar günü saat 19:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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