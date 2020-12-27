27 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool - West Bromwich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Liverpool - West Bromwich maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 Giriş Tarihi: 27.12.2020

'in 15. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Liverpool - West Bromwich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Liverpool - West Bromwich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LIVERPOOL - WEST BROMWICH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool - West Bromwich maçı 27 Aralık Pazar günü saat 19:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

Leeds United - Burnley maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Wolverhampton - Tottenham maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Wolverhampton - Tottenham maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
West Ham United - Brighton maçı saat kaçta ve hangi kanalda? West Ham United - Brighton maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Leeds United - Burnley maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Leeds United - Burnley maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör