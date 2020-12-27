27 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

West Ham United 2-2 Brighton (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Brighton üstünlüğünü koruyamadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.12.2020

İngiltere 'in 15. haftasında sahasında ile karşılaştı. 4 gollü mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

'in 15. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

West Ham'ın gollerini 60. dakikada Johnson ve 82'de Soucek kaydetti. Brighton'ın golleri ise 44. dakikada Maupay ve 70'te Dunk'tan geldi.

Bu sonuçla beraber West Ham United 22 puana yükselirken, Brighton ise 13 puana ulaştı.

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