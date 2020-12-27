İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında West Ham United sahasında Brighton ile karşılaştı. 4 gollü mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Premier Lig'in 15. haftasında West Ham United ile Brighton karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

West Ham'ın gollerini 60. dakikada Johnson ve 82'de Soucek kaydetti. Brighton'ın golleri ise 44. dakikada Maupay ve 70'te Dunk'tan geldi.

Bu sonuçla beraber West Ham United 22 puana yükselirken, Brighton ise 13 puana ulaştı.

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