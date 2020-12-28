İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Crystal Palace ile Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in takımı Leicester City karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Crystal Palace - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Crystal Palace ile Leicester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Leicester City maçı 28 Aralık Pazartesi günü saat 18:00'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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