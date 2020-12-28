28 Aralık 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Crystal Palace - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Crystal Palace - Leicester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 Giriş Tarihi: 28.12.2020

'in 16. haftasında ile Çağlar Söyüncü ve 'in takımı karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Crystal Palace - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Leicester City maçı 28 Aralık Pazartesi günü saat 18:00'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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