27 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Leeds United 1-0 Burnley (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Leeds United hata yapmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.12.2020

İngiltere 'in 15. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

'in 15. haftasında sahasında 'i ağırladı. Mücadeleyi Bielsa'nın ekibi 1-0 kazandı.

Leeds United'a galibiyeti getiren golü 5. dakikada penaltıdan Bamford kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Leeds United 20 puana yükselirken, Burnley 13 puanda kaldı.

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