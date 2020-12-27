Thomas Tuchel'in Başakşehir maçı sonu oldu!

KARŞILAŞMANIN TAMAMLANMASINI İSTEDİ!

Youtube'da 135 bin kişi tarafından izlenen yayınında Molina, 4. hakem tarafından Webo'ya sarfedilen ifadelerin ardından PSG'li oyuncuların da sahaya çıkmak istemediklerini, ancak Tuchel'in karşılaşmanın tamamlanması görüşünde olduğunu vurguladı.