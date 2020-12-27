Thomas Tuchel'in Başakşehir maçı sonu oldu!
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris St. Germain'de Teknik Direktör Thomas Tuchel ile yollar ayrıldı. Geçtiğimiz sezon takımını lig şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi finali oynatan 47 yaşındaki teknik adamın, sürpriz bir kararla görevine son verildi. Spor medyasında Tuchel'in ayrılığı oldukça yankı ve merak uyandırdı. Alman teknik adamın sonunun Başakşehir maçı olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi maçında temsilcimiz Başakşehir, PSG ile deplasmanda karşı karşıya gelmişti ve yaşanan ırkçılık skandalı dünyanın gündemine oturdu.
Karşılaşmanın 4. hakemi Sebastian Coltescu, Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulununca ortalık karıştı.
BAŞAKŞEHİR MAÇI SONUN BAŞLANGICI OLDU!
PSG'nin teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayırmasının perde arkasında, Başakşehir maçında yaşanan olayların olduğu ortaya çıktı.
Milliyet'in derlediği haberde, New York Times, CNN, BBC ve Le Temps gibi yayın organlarına yazan araştırmacı gazeteci Romain Molina, ırkçılık vakasıyla futbolun gündemine damga vuran gecedeki olayların ayrılığa giden yolu açtığını belirtti.
OYUNCULARIYLA ARASI AÇILDI!
Görüş ayrılığının, teknik adamla oyuncu grubunun arasını açtığına dikkat çekerek şunları dile getirdi:
"Tuchel, Başakşehir maçında takımını kaybetmişti. O akşam Tuchel oyuncularını karşısına aldı. Yaptığı konuşma futbolcuları şok etti.
Sahayı terk eden ve maça devam etmek istemeyen futbolcularının kararını hiç anlayamadı. O olaydan sonra takımıyla arasında bir çatlak oluştu. Bu tam bir kopuşa yol açtı."
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