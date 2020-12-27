27 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Thomas Tuchel'in Başakşehir maçı sonu oldu!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris St. Germain'de Teknik Direktör Thomas Tuchel ile yollar ayrıldı. Geçtiğimiz sezon takımını lig şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi finali oynatan 47 yaşındaki teknik adamın, sürpriz bir kararla görevine son verildi. Spor medyasında Tuchel'in ayrılığı oldukça yankı ve merak uyandırdı. Alman teknik adamın sonunun Başakşehir maçı olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Thomas Tuchel'in Başakşehir maçı sonu oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.12.2020

Şampiyonlar Ligi maçında temsilcimiz , ile deplasmanda karşı karşıya gelmişti ve yaşanan ırkçılık skandalı dünyanın gündemine oturdu.

Thomas Tuchel'in Başakşehir maçı sonu oldu!

Karşılaşmanın 4. hakemi Sebastian Coltescu, yardımcı antrenörü 'ya ırkçı söylemde bulununca ortalık karıştı.

Thomas Tuchel'in Başakşehir maçı sonu oldu!

Başta olmak üzere, 'den ve Mbappe de Rumen hakeme büyük tepki göstermiş ve maç yarıda kalmıştı.

Thomas Tuchel'in Başakşehir maçı sonu oldu!

BAŞAKŞEHİR MAÇI SONUN BAŞLANGICI OLDU!
'nin ile yollarını ayırmasının perde arkasında, maçında yaşanan olayların olduğu ortaya çıktı.

Thomas Tuchel'in Başakşehir maçı sonu oldu!

Milliyet'in derlediği haberde, , CNN, BBC ve Le Temps gibi yayın organlarına yazan araştırmacı gazeteci Romain Molina, ırkçılık vakasıyla futbolun gündemine damga vuran gecedeki olayların ayrılığa giden yolu açtığını belirtti.

Thomas Tuchel'in Başakşehir maçı sonu oldu!

KARŞILAŞMANIN TAMAMLANMASINI İSTEDİ!
'da 135 bin kişi tarafından izlenen yayınında Molina, 4. hakem tarafından Webo'ya sarfedilen ifadelerin ardından 'li oyuncuların da sahaya çıkmak istemediklerini, ancak Tuchel'in karşılaşmanın tamamlanması görüşünde olduğunu vurguladı.

Thomas Tuchel'in Başakşehir maçı sonu oldu!

OYUNCULARIYLA ARASI AÇILDI!
Görüş ayrılığının, teknik adamla oyuncu grubunun arasını açtığına dikkat çekerek şunları dile getirdi:
"Tuchel, maçında takımını kaybetmişti. O akşam Tuchel oyuncularını karşısına aldı. Yaptığı konuşma futbolcuları şok etti.

Thomas Tuchel'in Başakşehir maçı sonu oldu!

Sahayı terk eden ve maça devam etmek istemeyen futbolcularının kararını hiç anlayamadı. O olaydan sonra takımıyla arasında bir çatlak oluştu. Bu tam bir kopuşa yol açtı."

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