27 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Wolverhampton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Wolverhampton - Tottenham maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 27.12.2020

'in 15. haftasında ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Wolverhampton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Wolverhampton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WOLVERHAMPTON - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Wolverhampton - Tottenham maçı 27 Aralık Pazar günü saat 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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