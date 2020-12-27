İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Wolverhampton ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Wolverhampton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Wolverhampton ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Wolverhampton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WOLVERHAMPTON - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Wolverhampton - Tottenham maçı 27 Aralık Pazar günü saat 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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