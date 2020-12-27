Felipe Melo'nun Lionel Messi anısı! "Ona vurduğunuzda..."
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi ile olan anısını anlattı.
2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Felipe Melo, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sert oyunuyla bilinen Brezilyalı futbolcu, milli takım forması giydiği dönemde Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi ile olan anısını paylaştı.
Melo yaptığı açıklamada, "Messi özel bir oyuncu. Tekmeden korkmuyor. Ona vurduğunuzda tekrar kalkıyor ve daha fazlası için oynamaya devam ediyor. Bana göre tarihin en iyi 3 isminden biri." dedi.
Tecrübeli futbolcu açıklamalarının devamında, "O eşsiz bir oyuncu. Brezilya'da ona karşı oynadığımızda sürekli adam değiştirirdik. Aksi takdirde böyle bir oyuncuyu durdurmak imkansız." ifadelerini kullandı.
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