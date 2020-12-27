27 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Felipe Melo'nun Lionel Messi anısı! "Ona vurduğunuzda..."

Melo'nun Messi anısı! Ona vurduğunuzda...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.12.2020

Bir dönem forması da giyen Brezilyalı futbolcu , 'nın Arjantinli süper yıldızı ile olan anısını anlattı.

2011-2015 yılları arasında forması giyen ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan , çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sert oyunuyla bilinen Brezilyalı futbolcu, milli takım forması giydiği dönemde Arjantinli dünya yıldızı ile olan anısını paylaştı.

Melo yaptığı açıklamada, "Messi özel bir oyuncu. Tekmeden korkmuyor. Ona vurduğunuzda tekrar kalkıyor ve daha fazlası için oynamaya devam ediyor. Bana göre tarihin en iyi 3 isminden biri." dedi.

Tecrübeli futbolcu açıklamalarının devamında, "O eşsiz bir oyuncu. 'da ona karşı oynadığımızda sürekli adam değiştirirdik. Aksi takdirde böyle bir oyuncuyu durdurmak imkansız." ifadelerini kullandı.

G.Saray'dan açıklama geldi! Sofiane Feghouli... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Leeds United hata yapmadı! Leeds United hata yapmadı!
Wolverhampton - Tottenham maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Wolverhampton - Tottenham maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Liverpool - West Bromwich maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Liverpool - West Bromwich maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör