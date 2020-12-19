19 Aralık 2020, Cumartesi

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Borussia Mönchengladbach - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Borussia M'gladbach - Hoffenheim maçı A Spor'da!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.12.2020

'nın 13. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach - Hoffenheim maçı 19 Aralık Cumartesi günü saat 17:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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