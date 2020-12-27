27 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Christian Gross Schalke 04'ün yeni teknik direktörü oldu

Schalke'nin yeni teknik direktörü belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.12.2020

Kötü gidişat sonrası ile yollarını ayıran 04'ün yeni teknik direktörü belli oldu. Alman temsilcisi sezon sonuna kadar ile anlaşmaya vardı.

Milli oyuncu Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Alman kulübünden yapılan açıklamada, Gross'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

66 yaşındaki İsviçreli teknik direktörün yardımcılıklarını Onur Cinel, Matthias Kreutzer ve Naldo'nun yapacağı, kaleci antrenörlüğünü de Simon Henzler'in üstleneceği belirtildi.

04'ün üst yöneticisi (CEO) Jochen Schneider, hedeflerinin ligde kalmak olduğunu ifade ederek, " hem 'da hem de İngiltere'de bu zor görevi başarılı bir şekilde yerine getirebileceğini kanıtladı." değerlendirmesinde bulundu.

1990'lı yılların sonunda İngiltere'de Tottenham Hotspur'u çalıştıran Gross, 1999-2009 yıllarında İsviçre'nin Basel ve 2009-2010 yıllarında da Bundesliga'da Stuttgart takımlarının başında bulunmuştu. Gross son olarak Suudi Arabistan'ın El Ahli takımında görev yapmıştı.

Bundesliga'nın geride kalan 13 haftasında henüz galibiyetle tanışamayan Schalke 04, 4 beraberlik ve 9 yenilgiyle 4 puan toplayıp, son sırada yer aldı.

Ve Schalke'de beklenen oldu! haberin devamı

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