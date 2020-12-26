İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leicester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Leicester City ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Leicester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEICESTER CITY - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leicester City - Manchester United maçı 26 Aralık Cumartesi günü saat 15:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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