İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Manchester City ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester City - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Manchester City ile Newcastle United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester City - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City - Newcastle United maçı 26 Aralık Cumartesi günü saat 23:00'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.

DİĞER