24 Aralık 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

PSG'de sürpriz ayrılık! Thomas Tuchel'in görevine son verildi

Avrupa devinde sürpriz ayrılık!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 Giriş Tarihi: 24.12.2020

1 ekiplerinden PSG'de sürpriz ayrılık! Teknik Direktör 'in görevine son verildi. İşte detaylar...

1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre PSG, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu Manchester United ve Leipzig önünde lider bitirmesine rağmen 13 Aralık'ta alınan Lyon mağlubiyeti Alman hocanın sonunu getirdi.

Sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan 'le bu süre beklenmeden ayrılık kararı alındı. Öte yandan Tuchel'in yerine getirilecek isimlerle ilgili çeşitli iddialar da ortaya atılmaya başlandı. 47 yaşındaki antrenörün yerine düşünülen ismin Arjantinli Mauricio Pochettino olduğu ifade ediliyor.

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