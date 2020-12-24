PSG'de sürpriz ayrılık! Thomas Tuchel'in görevine son verildi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'de sürpriz ayrılık! Teknik Direktör Thomas Tuchel'in görevine son verildi. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre PSG, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu Manchester United ve Leipzig önünde lider bitirmesine rağmen 13 Aralık'ta alınan Lyon mağlubiyeti Alman hocanın sonunu getirdi.

Sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Thomas Tuchel'le bu süre beklenmeden ayrılık kararı alındı. Öte yandan Tuchel'in yerine getirilecek isimlerle ilgili çeşitli iddialar da ortaya atılmaya başlandı. 47 yaşındaki antrenörün yerine düşünülen ismin Arjantinli Mauricio Pochettino olduğu ifade ediliyor.

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