23 Aralık 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Hellas Verona - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Hellas Verona - Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 Giriş Tarihi: 23.12.2020

İtalya Serie A'nın 14. haftasında ile 'in takımı ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hellas Verona - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hellas Verona - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HELLAS VERONA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hellas Verona - Inter maçı 23 Aralık Çarşamba günü saat 20:30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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