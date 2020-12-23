İtalya Serie A'nın 14. haftasında Mert Çetin ile Koray Günter'in takımı Hellas Verona ile Inter karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hellas Verona - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Hellas Verona ile Inter kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hellas Verona - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HELLAS VERONA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hellas Verona - Inter maçı 23 Aralık Çarşamba günü saat 20:30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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