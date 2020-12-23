Real Madrid - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid ile Granada karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Real Madrid - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 15. hafta mücadelesinde Real Madrid ile Granada kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID - GRANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Granada maçı 23 Aralık Çarşamba günü saat 21:45'te Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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