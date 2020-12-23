23 Aralık 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona'da Lionel Messi'den bir rekor daha! Pele'yi tahtından etti

Pele'yi tahtından etti! Messi'den bir rekor daha
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 Giriş Tarihi: 23.12.2020

İspanya 'da ile karşılaşan 'nın süper starı bir rekoru daha kırdı. Arjantinli yıldız, kırdığı rekorla Pele'yi tahtından etti. İşte detaylar...

'da deplasmanına çıkan 'da, bir rekoru daha kırdı.

Arjantinli yıldız, Valladolid ağlarını sarsarken, tarihte tek kulüpte en fazla gol atma rekorunu Brezilyalı efsane Pele'nin elinden aldı.

33 yaşındaki yıldız oyuncu, 644 gole ulaşırken, 643 golü bulunan Pele'yi geçti ve rekoru egale etti.

Barça 3 puanı 3 golle aldı! haberin devamı

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