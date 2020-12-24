24 Aralık 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Everton 0-2 Manchester United (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kırmızı Şeytanlar yarı finale yükseldi!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 Giriş Tarihi: 24.12.2020

karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Lig Kupası mücadelesinde -'ı ağırladı. Karşılaşmayı konuk takım 2-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.

'a galibiyeti getiren golleri 88. dakikada ve 90+6'da Martial kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Everton kupaya çeyrek finalde veda ederken, Manchester United yarı finale yükseldi.

Tottenham Lig Kupası'nda yarı finalde! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Real Madrid hata yapmadı! Real Madrid hata yapmadı!
Tottenham Lig Kupası'nda yarı finalde! Tottenham Lig Kupası'nda yarı finalde!
Menajeri açıkladı! Ozan Kabak ve Milan... Menajeri açıkladı! Ozan Kabak ve Milan...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör