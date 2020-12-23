23 Aralık 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Loris Karius'a ilk maçında büyük şok!

Karius'a ilk maçında büyük şok!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.12.2020

2018-2020 yılları arasında 'ta kiralık olarak forma giyen ve geçtiğimiz mayıs ayında siyah-beyazlı kulüpten ayrıldıktan sonra ülkesinin takımına kiralık olarak transfer olan Alman kaleci , bu sezon çıktığı ilk maçta kalesinde 3 gol gördü. İşte detaylar...

1.5 sezon boyunca 'ta kiralık olarak forma giyen ve geçtiğimiz mayıs ayında siyah-beyazlı kulüple sözleşmesini fesheden Alman kaleci , eylül ayında 'e kiralanmıştı.

Bu sezon yeni takımıyla ilk maçına 'nda Paderborn ile oynanan maçta çıkan 27 yaşındaki kaleci, büyük bir şok yaşadı. 2. Lig ekibine 3-2 mağlup olarak kupadan elenen Union Berlin'de ilk kez forma giyen Karius, yediği 3 golle takımın en kötülerinden biri oldu.

Alman kaleci, kalesine gelen 4 şutun sadece 1'ini kurtarabilirken, yenilen 3 gole engel olamadı.

HOCASI SAHİP ÇIKTI

Paderborn yenilgisini ardından konuşan Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer, Karius'a sahiop çıkarak "Çok yalnız kaldı, takım halinde ona yardım edemedik. Bu yenilginin telafisini yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

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