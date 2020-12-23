23 Aralık 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Barcelona'da Thomas Heurtel'e görülmemiş ceza! Uçağa alınmadı

Barça'dan görülmemiş ceza! Yıldız isim uçağa alınmadı
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 Giriş Tarihi: 23.12.2020

EuroLeague'in 16. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes'e mağlup olan Barcelona'da maçın ardından şok bir gelişme yaşandı. İspanyol ekibinin tecrübeli oyuncusu Thomas Heurtel, kulüpten habersiz olarak ile anlaşma sağladığı için dönüş uçağına alınmadı. İşte detaylar...

EuroLeague'in 16. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes'e İstanbul'da 86-79 mağlup olan Barcelona'da maçın ardından büyük bir kriz patlak verdi.

Katalan ekibi, yıldız ismi Thomas Heurtel'i 'ya dönüş uçağına almadı. Tartışılan kararın gerekçesinin Fransız oyun kurucunun kulüpten izinsiz ezeli rakip ile görüşmesi...

BARCELONA'YI MAHKEMEYE VERECEKLER!

Anadolu Efes karşılaşmasını basın tribününden takip eden Heurtel'in menajerlik firması, pandemi sürecinde böyle bir uygulamanın kabul edilemez olduğunu belirterek, Barça'yı mahkemeye vereceklerini söyledi.

Yaşanan olayın ardından basketbol camiası da Barcelona'ya tepki gösterdi. CSKA 'nın yıldızı Mike James, "Seni takımda istemiyoruz. Takımdan ayrılmanı istiyoruz ama sadece bizim söylediğimiz yere gidebilirsin... Burası diktatörlük değil" mesajıyla Heurtel'e destek verdi.

İspanya Oyuncular Birliği de olay hakkında soruşturma başlatacağını açıkladı.

Kariyerinde daha önce 3 sezon Anadolu Efes forması giyen Heurtel, 2017'den beri Barcelona kadrosunda yer alıyor.

Anadolu Efes galibiyeti hatırladı! (Özeti izleyin) haberin devamı

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