23 Aralık 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Kieran Trippier'e bahis cezası! 10 hafta men edildi

Yıldız isme bahis cezası! 10 hafta men edildi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 Giriş Tarihi: 23.12.2020

İngiltere Federasyonu, 'nın takımında forma giyen İngiliz futbolcu 'in bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 hafta sahalardan men edildiğini açıkladı.

yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki milli oyuncu hakkında mayıs ayında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Tottenham'dan 'e transfer olduğu Temmuz 2019'da bahis kurallarını ihlal ettiği tespit edilen Trippier'e, 10 hafta futboldan men ve 70 bin sterlin para cezası verildi.

Açıklamada, men cezasının bugünden itibaren başlayacağı ve 'ya yapılan başvuru sonucu kararın dünya çapında geçerli olacağı belirtildi.

Trippier, daha önce yaptığı açıklamada, suçlamaları reddederek, "Profesyonel hayatımda hiçbir zaman futbola ilişkin bahis oynamadım. Başka bir kimse üzerinden de bahis yoluyla ekonomik çıkar sağlamadım." ifadelerini kullanmıştı.

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