24 Aralık 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Sampdoria 2-3 Sassuolo ( MAÇ SONUCU-ÖZET)

Sassuolo'dan kritik 3 puan!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.12.2020

 A'da Sassuolo deplasmdan 'yı mağlup etti. Sassuolo'ya galibiyeti getiren goller Traore, Caputo ve Berardi'den geldi. Sampdoria'nın golleri ise Quagliarella ve 'den geldi.

A Ligi'nde heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında ile Sassuolo kozlarını paylaştı. Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı kazanan konuk ekip önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Sassuolo'ya galibiyeti getiren goller Traore, Caputo ve Berardi'den geldi. Sampdoria'nın golleri ise Quagliarella ve 'den geldi.

Bu sonuçla puanını Sassuolo puanını 26'ya yükseltirken Sampdoria ise 17 puanda kaldı.

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