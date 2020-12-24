Sampdoria 2-3 Sassuolo ( MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'da Sassuolo deplasmdan Sampdoria'yı 3-2 mağlup etti. Sassuolo'ya galibiyeti getiren goller Traore, Caputo ve Berardi'den geldi. Sampdoria'nın golleri ise Quagliarella ve Keita Balde'den geldi.

İtalya Serie A Ligi'nde heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Sampdoria ile Sassuolo kozlarını paylaştı. Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 3-2 kazanan konuk ekip önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Sassuolo'ya galibiyeti getiren goller Traore, Caputo ve Berardi'den geldi. Sampdoria'nın golleri ise Quagliarella ve Keita Balde'den geldi.

Bu sonuçla puanını Sassuolo puanını 26'ya yükseltirken Sampdoria ise 17 puanda kaldı.

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