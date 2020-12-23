23 Aralık 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Renato Sanches Premier Lig yolunda!

Renato Sanches Premier Lig yolunda!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.12.2020 Giriş Tarihi: 23.12.2020

1 ekiplerinden Lille forması giyen 'e 'den talip çıktı. Kariyerine sürpriz bir başlangıç yapıp oldukça sükse yapan Portekizli orta saha, yeniden adada boy gösterecek mi? İşte detaylar...

1 ekiplerinden Lille forması giyen , İngiltere 'e dönüş yolunda.

Lig ekiplerinden 'un Renato Sanches'i yakın takipte olduğu ve Portekizli oyuncu için 20 milyon Euro'yu gözden çıkarttığı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon 20 milyon Euro bonservis bedeliyle 'ten Lille'in yolunu tutan Portekizli orta saha, geçen sezon Fransız ekibiyle 30 maçta boy gösterdi. Bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzak kalan Sanches, ligde sadece 8 maçta görev alabildi. Serie A ekiplerinden Inter'in de radarında olan Sanches'in daha önce de boy gösterdiği Premier Lig'e daha yakın olduğu iddia edildi.

SANCHES İÇİN 20 MİLYON EURO

Renato Sanches için yakın takipte olan Liverpool, teknik direktör Jürgen Klopp'un takımında görmek istediği Portekizli oyuncu için 20 milyon Euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkarttı.

WIJNALDUM, BARCELONA'NIN RADARINDA

Öte yandan Liverpool'un Hollandalı orta sahası Wijnaldum'un bir süredir Barcelona'nın takibinde olduğu, Ada ekibinin Sanches transferini bitirmesi halinde Wijnaldum'un takımdan ayrılmasına izin verebileceği iddia ediliyor. Daha önce Premier Lig'de Swansea forması giyen Sanches, 15 maçta görev yapmıştı.

AVRUPA KULÜPLERİNİN GÖZDESİ LILLE

Geçtiğimiz günlerde el değiştiren Fransız ekibindeki yıldız isimler Avrupa kulüplerinin radarında bulunuyor. İyi teklif gelmesi halinde takımdaki bütün isimlerin gönderilebileceği ifade edilirken, Sanches'in yanı sıra Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Jonathan Bamba ve Jonathan Ikone gibi isimler için teklif bekleniyor. Fransız ekibinin özellikle Yusuf, Bamba ve Ikone'nin transferlerinden yüksel gelir beklediği biliniyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Milan - Lazio maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Milan - Lazio maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Hellas Verona - Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Hellas Verona - Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Real Madrid - Granada maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid - Granada maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör