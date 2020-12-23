Renato Sanches Premier Lig yolunda!
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Renato Sanches'e Premier Lig'den talip çıktı. Kariyerine sürpriz bir başlangıç yapıp oldukça sükse yapan Portekizli orta saha, yeniden adada boy gösterecek mi? İşte detaylar...
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Renato Sanches, İngiltere Premier Lig'e dönüş yolunda.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Renato Sanches'i yakın takipte olduğu ve Portekizli oyuncu için 20 milyon Euro'yu gözden çıkarttığı kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'ten Lille'in yolunu tutan Portekizli orta saha, geçen sezon Fransız ekibiyle 30 maçta boy gösterdi. Bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle formasından uzak kalan Sanches, ligde sadece 8 maçta görev alabildi. Serie A ekiplerinden Inter'in de radarında olan Sanches'in daha önce de boy gösterdiği Premier Lig'e daha yakın olduğu iddia edildi.
SANCHES İÇİN 20 MİLYON EURO
Renato Sanches için yakın takipte olan Liverpool, teknik direktör Jürgen Klopp'un takımında görmek istediği Portekizli oyuncu için 20 milyon Euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkarttı.
WIJNALDUM, BARCELONA'NIN RADARINDA
Öte yandan Liverpool'un Hollandalı orta sahası Wijnaldum'un bir süredir Barcelona'nın takibinde olduğu, Ada ekibinin Sanches transferini bitirmesi halinde Wijnaldum'un takımdan ayrılmasına izin verebileceği iddia ediliyor. Daha önce Premier Lig'de Swansea forması giyen Sanches, 15 maçta görev yapmıştı.
AVRUPA KULÜPLERİNİN GÖZDESİ LILLE
Geçtiğimiz günlerde el değiştiren Fransız ekibindeki yıldız isimler Avrupa kulüplerinin radarında bulunuyor. İyi teklif gelmesi halinde takımdaki bütün isimlerin gönderilebileceği ifade edilirken, Sanches'in yanı sıra Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Jonathan Bamba ve Jonathan Ikone gibi isimler için teklif bekleniyor. Fransız ekibinin özellikle Yusuf, Bamba ve Ikone'nin transferlerinden yüksel gelir beklediği biliniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları