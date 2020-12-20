İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Manchester United ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester United - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Manchester United ile Leeds United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester United - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester United - Leeds United maçı 20 Aralık Pazar günü saat 19:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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