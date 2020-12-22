West Ham United Frederik Alves'i kadrosuna kattı

West Ham United Kulübü, 21 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Alves'in transferi konusunda Silkeborg ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Stoperde görev yapan Alves ile ara transfer döneminden başlamak üzere 2024'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Silkeborg'un altyapısında yetişen Alves, 3,5 sezondur forma giydiği A takımda 48 maça çıkmıştı.

DİĞER