22 Aralık 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

West Ham United Frederik Alves'i kadrosuna kattı

West Ham'dan defansa takviye!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.12.2020

ekibi , defans bölgesine takviye yaptı. İngiliz temsilcisi Silkeborg'dan 'i kadrosuna kattı.

Kulübü, 21 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Alves'in transferi konusunda Silkeborg ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Stoperde görev yapan Alves ile ara döneminden başlamak üzere 2024'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Silkeborg'un altyapısında yetişen Alves, 3,5 sezondur forma giydiği A takımda 48 maça çıkmıştı.

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