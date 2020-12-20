20 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Sassuolo - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var?

Sassuolo-Milan maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.12.2020

İtalya Serie A'da 13. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. 'nun formasını giydiği Milan, deplasmanda Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ın takımı Sassuolo'ya konuk olacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri yer alıyor. Peki, Sassuolo - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'de kimler var?

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Milan, deplasmanda Sassuolo'ya konuk oluyor. Karşılaşma öncesi konuk ekip topladığı 28 puanla ligde lider konumda. Öte yandan ev sahibi Sassuolo da topladığı 23 puanla 6. sırada yer alıyor.

SASSUOLO-MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lider Milan'ın, Sassuolo ile deplasmanda karşı karşıya geleceği maç TSİ 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

SASSUOLO-MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sassuolo: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo

AC Milan: Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Diaz, ; Leao

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