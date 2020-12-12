Ozan Kabak yine yolcu

Galatasaray'dan Stuttgart'a, oradan da Schalke'ye transfer olan Ozan Kabak yine kulüp değiştirecek gibi...

Galatasaray'dan Stuttgart'a, oradan da Schalke'ye transfer olan Ozan Kabak yine kulüp değiştirecek gibi... 20 yaşındaki milli stoperin, küme düşme hattında yer alan kulübünden ayrılmak istediği öğrenildi. Ozan'a; Liverpool, Tottenham ve Milan'ın talip olduğu kaydedildi.

DİĞER