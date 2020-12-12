12 Aralık 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Ozan Kabak yine yolcu

Ozan Kabak yine yolcu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.12.2020

Galatasaray'dan 'a, oradan da 'ye transfer olan Ozan Kabak yine kulüp değiştirecek gibi...

Galatasaray'dan 'a, oradan da 'ye transfer olan Ozan Kabak yine kulüp değiştirecek gibi... 20 yaşındaki milli stoperin, küme düşme hattında yer alan kulübünden ayrılmak istediği öğrenildi. Ozan'a; Liverpool, Tottenham ve Milan'ın talip olduğu kaydedildi.

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