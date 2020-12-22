İtiraz kabul edildi! Serie A'da Juventus-Napoli maçı yeniden oynanacak
İtalya Serie A'da 3. haftadaki Juventus-Napoli maçı oynanamamış ve konuk takım hükmen mağlup sayılarak 1 puanı silinmişti. Karara itiraz eden Napoli'nin, itirazı kabul edildi ve dev karşılaşmanın yeniden oynanacağı belirtildi.
CONI Tahkim Kurulu, İtalya Serie A Lig yönetimi ve İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) tarafından Juventus maçına çıkmadığı gerekçesiyle daha önce 3-0 hükmen yenik sayılan ve 1 puan silme cezası alan Napoli'nin bu karara yönelik itirazını görüştü.
İtalya'da spor yargısının en üst karar merci olan CONI Tahkim Kurulu, Serie A yönetimi ve FIGC'in Napoli aleyhine verdiği kararları bozarak, maçın ileri bir tarihte oynanmasına hükmetti.
İtalyan spor basınına yansıyan bilgilerde, Napoli takımı avukatlarının, "Bu maça çıkmamak bir tercih değil, zorunluluktu. Napoli'nin maça çıkmaması için milyonda bir bile neden yoktu" şeklinde savunma yaptıkları belirtildi.
CONI Tahkim Kurulunun kararı sonrası, Serie A puan tablosunda da Juventus ve Napoli'nin puanları ve sıralamaları da değişti. Juventus'a bu maçtan eklenen 3 puan geri alındı ve siyah-beyazlıların puanı 24 oldu. Napoli'nin de 1 puan silme cezasının kalkmasıyla puanı 24 olarak güncellendi. Bu kararla, Napoli puan tablosunda 3. sırada, Juventus ise 4. basamakta yer aldı.
Basında halihazırda maç takviminin çok sıkışık olduğuna dikkat çekilerek, Juventus-Napoli mücadelesinin ne zaman oynatılacağının muamma olduğu, bir ihtimal iki takımın 13 Ocak'taki kupa müsabakalarını erteleyerek bu tarihte karşılaşmalarının sağlanabileceği ifade edildi.
JUVENTUS-NAPOLİ MAÇI NEDEN OYNANAMAMIŞTI?
Serie A'nın 3. haftasında 4 Ekim'de oynanması gereken Juventus-Napoli mücadelesi öncesinde konuk ekipte 3 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması ve sonrasında Napoli takımına getirilen seyahat yasağı, işleri karmaşık hale getirmişti.
Napoli kenti yerel sağlık makamları, takımdaki pozitif vakalar nedeniyle Napoli'nin Torino'daki Juventus maçına gitmesine izin vermemiş, mavi-beyazlı takım da bu karşılaşmaya çıkamamıştı.
Napoli, maça gidemeyince karşılaşma tatil edilmişti.
Serie A yönetimi daha sonra aldığı kararda Napoli'nin maça gidebilecek durumdayken gitmediğini ve bu nedenle müsabaka saatinde maçın oynanacağı statta hazır bulunmadığını gerekçe göstererek, Napoli'yi hükmen 3-0 yenik sayıp, 1 puan silme cezası vermişti.
Napoli, bu karara FIGC nezdinde itiraz etse de sonuç alamamış, son olarak CONI Tahkim Kuruluna itiraz başvurusu yapmıştı.
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