12 Aralık 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Wolverhampton 0-1 Aston Villa (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Aston Villa uzatmalarda kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.12.2020

'in 12. haftasında , deplasmanda 'nin uzatma dakikalarında attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

İngiltere 'in 12. haftasında ile , Molineux Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 90+4. dakikada Anwar 'nin penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Öte yandan ev sahibi takımda Joao Moutinho 90+5. dakikada, konuk takımda ise Douglas Luiz 85. dakikada kırmızı kart gördü.

Aston Villa bu sonuçla puanını 18'e yükselterek 8. sıraya yükseldi. 17 puanda kalan Wolverhampton ilse 11. sıraya geriledi.

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