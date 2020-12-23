23 Aralık 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Real Valladolid 0-3 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Barça 3 puanı 3 golle aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.12.2020

İspanya 'nın 15. haftasında deplasmanda 'e konuk oldu. Mücadeleyi Katalan temsilcisi 3-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

'nın 15. hafta maçında sahasında 'yı ağırladı. Karşılaşmayı konuk takım 3-0 kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Lenglet, 35'te Braithwaite ve 65. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Barcelona 24 puana yükselirken, Real Valladolid ise 14 puanda kaldı.

Pele'yi tahtından etti! Messi'den bir rekor daha haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Pele'yi tahtından etti! Messi'den bir rekor daha Pele'yi tahtından etti! Messi'den bir rekor daha
Rakibinin yüzüne tükürmüştü! Cezası resmen açıklandı Rakibinin yüzüne tükürmüştü! Cezası resmen açıklandı
Lille - PSG maçına Burak Yılmaz damga vurdu! Lille - PSG maçına Burak Yılmaz damga vurdu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör