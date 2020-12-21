21 Aralık 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Rakibinin yüzüne tükürmüştü! Marcus Thuram'ın cezası açıklandı

Rakibinin yüzüne tükürmüştü! Cezası resmen açıklandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.12.2020

Almanya Futbol Federasyonu, - Hoffenheim maçında rakibinin yüzüne tüküren Fransız futbolcu 'a 6 maçtan men ve 40 bin Euro para cezası verildiğini açıkladı.

DFB, tükürük skandalı ile Alman futbol kamuoyununda gündem olan 'a lig ve kupada dahil olmak üzere 5 müsabakadan men cezası ve 21 Aralık 2021 tarihine kadar benzer hatası olması halinde ise +1 maç cezası alması yönünde karar aldı. Fransız forvet oyuncuya ayrıca 40 bin Euro da para cezası verildi.

Marcus Thuram, 19 Aralık'ta ile TSG Hoffenheim arasında oynanan maçın 79'uncu dakikasında Hoffenheim oyuncusu Stefan Posch'un yüzüne tükürmüş ve karşılaşmanın hakemi Frank Willenborg tarafından kırmızı kartla oyundan atılmıştı. Borussia Mönchengladbach Kulübü, Fransız oyuncusu Marcus Thuram'ı yıllık maaşından 150 bin euro keserek cezalandırmıştı.

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