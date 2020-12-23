23 Aralık 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus 0-3 Fiorentina (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Juventus'a evinde şok!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.12.2020

Serie A'da 'nin çalıştırdığı , 'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek rakibinin yenilmezlik serisine son verdi.

İtalya Serie A'da 14. hafta karşılaşmasında 'yı ağırladı. Maça hızlı başlayan Fiorentina oldu ve 3. dakikada konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. 18'De Juventus'ta Cuadrado kırmızı kartla atıldı ve Torino ekibi sahada 10 kişi kaldı. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda 76. dakikada Alex Sandro topu kendi ağlarına yolladı ve 2-0 öne geçti. 81'de Caceres maçın skorunu belirleyen golü attı: 0-3.

Bu skorun ardından namağlup Juventus 24 puanda kalırken, küme düşme hattındaki Fiorentina ise hayati 3 puanla 14 puana yükseldi. Juventus'un mağlubiyeti sonrasında, Avrupa'nın en iyi beş liginde yenilgisiz sadece Milan kaldı.

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