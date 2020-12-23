Juventus 0-3 Fiorentina (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Serie A'da Cesare Prandelli'nin çalıştırdığı Fiorentina, Juventus'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek rakibinin yenilmezlik serisine son verdi.
İtalya Serie A'da 14. hafta karşılaşmasında Juventus Fiorentina'yı ağırladı. Maça hızlı başlayan Fiorentina oldu ve 3. dakikada Franck Ribery konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. 18'De Juventus'ta Cuadrado kırmızı kartla atıldı ve Torino ekibi sahada 10 kişi kaldı. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda 76. dakikada Alex Sandro topu kendi ağlarına yolladı ve Mor Menekşeler 2-0 öne geçti. 81'de Caceres maçın skorunu belirleyen golü attı: 0-3.
Bu skorun ardından namağlup Juventus 24 puanda kalırken, küme düşme hattındaki Fiorentina ise hayati 3 puanla 14 puana yükseldi. Juventus'un mağlubiyeti sonrasında, Avrupa'nın en iyi beş liginde yenilgisiz sadece Milan kaldı.
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