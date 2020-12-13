Serie A'nın 11. haftasında Inter, 1-0 geriye düştüğü maçta Cagliari'yi Barella, D'Ambrosio ve Lukaku'nun golleriyle 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Serie A'nın 11. haftasında Cagliari ile Inter, Sardegna Arena'da kozlarını paylaştı. Milano ekibi, 1-0 geriye düştüğü maçı 77. dakikada Nicolo Barella, 84. dakikada Danilo D'Ambrosio ve 90+4. dakikada Romelu Lukaku'nun attığı gollerle 3-1 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı. Ev sahibi takımın tek golü ise 42. dakikada Riccardo Sottil'den geldi.

Inter bu sonuçla puanını 24'e yükselterek 2. sıradaki yerini korudu. 12 puanda kalan Cagliari ise 11. sırada yer aldı.

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