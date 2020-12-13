13 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Cagliari 1-3 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Inter ikinci yarıda açıldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.12.2020

Serie A'nın 11. haftasında , 1-0 geriye düştüğü maçta 'yi Barella, D'Ambrosio ve Lukaku'nun golleriyle 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Serie A'nın 11. haftasında ile , Sardegna Arena'da kozlarını paylaştı. Milano ekibi, 1-0 geriye düştüğü maçı 77. dakikada Nicolo Barella, 84. dakikada Danilo D'Ambrosio ve 90+4. dakikada 'nun attığı gollerle 3-1 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı. Ev sahibi takımın tek golü ise 42. dakikada Riccardo Sottil'den geldi.

Inter bu sonuçla puanını 24'e yükselterek 2. sıradaki yerini korudu. 12 puanda kalan Cagliari ise 11. sırada yer aldı.

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