İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında West Bromwich ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, West Bromwich - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında West Bromwich ile Aston Villa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, West Bromwich - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WEST BROMWICH - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

West Bromwich - Aston Villa maçı 20 Aralık Pazar günü saat 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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