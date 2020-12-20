20 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

West Bromwich - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

West Bromwich - Aston Villa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 Giriş Tarihi: 20.12.2020

'in 14. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, West Bromwich - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, West Bromwich - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WEST BROMWICH - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

West Bromwich - Aston Villa maçı 20 Aralık Pazar günü saat 22:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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