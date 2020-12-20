20 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Brighton - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Brighton - Sheffield United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 Giriş Tarihi: 20.12.2020

'in 14. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Brighton - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Brighton - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRIGHTON - SHEFFIELD UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Brighton - Sheffield United maçı 20 Aralık Pazar günü saat 15:00'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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