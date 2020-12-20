İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Brighton ile Sheffield united karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Brighton - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Brighton ile Sheffield united kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Brighton - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRIGHTON - SHEFFIELD UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Brighton - Sheffield United maçı 20 Aralık Pazar günü saat 15:00'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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