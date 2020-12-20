Almanya Bundesliga'nın 13. haftasında Freiburg ile Hertha Berlin karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Freiburg - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Freiburg ile Hertha Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Freiburg - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FREIBURG - HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Freiburg - Hertha Berlin maçı 20 Aralık günü saat 17:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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