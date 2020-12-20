20 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Tottenham - Leicester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 20.12.2020

'in 14. haftasında Tottenham ile ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Tottenham - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Brighton ile Sheffield united kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Brighton - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TOTTENHAM - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tottenham - maçı 20 Aralık Pazar günü saat 17:15'te S Spor'tan canlı yayınlanacak.

Brighton - Sheffield United maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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