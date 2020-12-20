İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Tottenham ile Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Tottenham - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Brighton ile Sheffield united kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Brighton - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TOTTENHAM - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tottenham - Leicester City maçı 20 Aralık Pazar günü saat 17:15'te S Spor'tan canlı yayınlanacak.

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