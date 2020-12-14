14 Aralık 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Fulham 1-1 Liverpool (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Liverpool Fulham'a takıldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.12.2020

'in 12. haftasında , deplasmanda Fulham ile 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.

İngiltere 'in 12. haftasında Fulham ile , Craven Cottage'da kozlarını paylaştı. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Ev sahibi takımın golünü 25. dakikada Bobby Reid kaydederken, Kırmızılar'ın golü 79. dakikada Mohamed Salah'tan (p) geldi.

Liverpool bu sonuçla puanını 25'e yükselterek lider Liverpool'un 1 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Puanını 8'e Fulham ise 18. sırada kendine yer buldu.

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