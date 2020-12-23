Ozan Kabak Milan'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Kariyerini Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te sürdüren Ozan Kabak için Milan iddiaları gündeme gelmişti. Konuyla ilgili 20 yaşındaki oyuncunun menajerinden transfer açıklaması geldi. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalkede forma giyen Ozan Kabak için transfer açıklaması geldi.

Menajer George Gardi, Ozan Kabak hakkındaki Milan iddialarına yanıt verdi. Genç stoper için Liverpool iddiaları da sürmeye devam ediyor.

Liverpool'un son olarak Divock Origi'yi Ozan transferinde takasta kullanmayı planladığı öğrenildi.

"ÖN ANLAŞMA YOK"

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Menajer George Gardi, Ozan Kabak transferindeki son durumu paylaştı.

20 yaşındaki stoper için konuşan menajer; "Schalke ligde kalmanın mümkün olmadığını anlarsa Ozan'dan vazgeçer. Aksi taktirde takımda kalacaktır. Ozan'ın Milan'a büyük saygısı var. Ozan hakkında uzun zamandır Milan ve Liverpool iddiaları var ama henüz bir kulüple ön anlaşma yapılmadı." açıklamasında bulundu.

Ozan Kabak'ın takımı Schalke 04, Ocak ayından beri maç kazanamıyor. Ligde kötü gidişi süren kulüp, Bundesliga'nın dibine demir attı.

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