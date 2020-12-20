Premier Lig'in 14. haftasında Leicester City, deplasmanda Tottenham'ı Vardy (p) ve Alderweireld (k.k.) attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Tottenham ile Leicester City, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 45+4. dakikada penaltıdan Jamie Vardy ve 59. dakikada Toby Alderweireld'in kendi kalesine attığı gollerle 2-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

CENGİZ SÜRE ALMADI, ÇAĞLAR KADRODA YOK

Leicester forması giyen milli futbolcularımızdan Cengiz Ünder yedek kulübesinde başladığı mücadelede süre almazken, sakatlığı devam eden Çağlar Söyüncü kadroda yer almadı.

Bu sonuçla puanını 27'ye çıkaran Leicester City 2. sırada yer aldı. Üst üste 3. maçından da galibiyet çıkaramayan Tottenham, 25 puanla 5. sırada kaldı.

DİĞER