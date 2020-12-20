20 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham 0-2 Leicester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Leicester deplasmanda Tottenham'ı devirdi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.12.2020

'in 14. haftasında , deplasmanda Tottenham'ı Vardy (p) ve Alderweireld (k.k.) attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

İngiltere 'in 14. haftasında Tottenham ile , Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 45+4. dakikada penaltıdan Jamie Vardy ve 59. dakikada Toby Alderweireld'in kendi kalesine attığı gollerle 2-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

CENGİZ SÜRE ALMADI, ÇAĞLAR KADRODA YOK

Leicester forması giyen milli futbolcularımızdan yedek kulübesinde başladığı mücadelede süre almazken, sakatlığı devam eden Çağlar Söyüncü kadroda yer almadı.

Bu sonuçla puanını 27'ye çıkaran Leicester City 2. sırada yer aldı. Üst üste 3. maçından da galibiyet çıkaramayan Tottenham, 25 puanla 5. sırada kaldı.

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