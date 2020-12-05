Manchester United Thomas Tuchel'le ilgileniyor iddiası!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 9 maç sonunda 16 puan toplayarak 9. sırada kendine yer buldu. İngiliz temsilcisinin PSG'nin teknik direktörü Thomas Tuchel ile ilgilendiği iddia edildi.

İngiltere Premier Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapamayan Manchester United, 9 maç sonunda topladığı 16 puanla 9. sıraya yerleşti. Kırmızı Şeytanlar'da menajer Solskjaer'in geleceği tartışma konusu oldu.

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; teknik direktör arayışı içerisinde olduğu ifade edilen İngiliz ekibinin, Paris Saint-Germain'in Alman çalıştırıcısı Thomas Tuchel ile ilgilendiği öne sürüldü.

PSG ile kontratı sezon sonunda bitecek olan 47 yaşındaki teknik adamın da Manchester United'ın başına geçmek istediği belirtiliyor.

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