05 Aralık 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United Thomas Tuchel'le ilgileniyor iddiası!

Manchester United'a sürpriz hoca adayı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.12.2020

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 9 maç sonunda 16 puan toplayarak 9. sırada kendine yer buldu. İngiliz temsilcisinin PSG'nin teknik direktörü ile ilgilendiği iddia edildi.

İngiltere Premier Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapamayan Manchester United, 9 maç sonunda topladığı 16 puanla 9. sıraya yerleşti. Kırmızı Şeytanlar'da menajer Solskjaer'in geleceği tartışma konusu oldu.

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; teknik direktör arayışı içerisinde olduğu ifade edilen İngiliz ekibinin, Paris Saint-Germain'in Alman çalıştırıcısı ile ilgilendiği öne sürüldü.

PSG ile kontratı sezon sonunda bitecek olan 47 yaşındaki teknik adamın da Manchester United'ın başına geçmek istediği belirtiliyor.

PSG'den kritik 3 puan! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Juventus - Torino maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Juventus - Torino maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Chelsea - Leeds United maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Chelsea - Leeds United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
West Ham United - Manchester United maçı saat kaçta ve hangi kanalda? West Ham United - Manchester United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör