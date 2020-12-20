20 Aralık 2020, Pazar
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Sassuolo 1-2 Milan (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A'nın 13. haftasında Sassuolo evinde Milan'ı ağırladı. Serie A rekorunun kırıldığı karşılaşmayı Milan 2-1 kazanırken, milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu ise 1 asist yaptı.
İtalya Serie A'nın 13. hafta maçında Milan, Sassuolo'ya konuk oldu. Mücadeleyi kırmızı-siyahlılar 2-1 kazandı ve namağlup liderliğini sürdürdü.
Milan'a galibiyeti getiren golleri 6. saniyede Rafael Leao ve 26. dakikada Saelemaekers kaydetti. İlk golün asistini ise milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu yaptı. Ev sahibi ekibin tek golü ise 89. dakikada Berardi'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Milan 13 hafta sonunda 31 puana yükselirken, namağlup liderliğini de sürdürdü. Sassuolo ise 23 puanda kaldı.
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