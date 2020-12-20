20 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Sassuolo 1-2 Milan (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Hakan asist yaptı! Milan liderliğini sürdürdü
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.12.2020

A'nın 13. haftasında evinde Milan'ı ağırladı. Serie A rekorunun kırıldığı karşılaşmayı Milan 2-1 kazanırken, milli yıldızımız ise 1 asist yaptı.

A'nın 13. hafta maçında Milan, 'ya konuk oldu. Mücadeleyi kırmızı-siyahlılar 2-1 kazandı ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 6. saniyede Rafael Leao ve 26. dakikada Saelemaekers kaydetti. İlk golün asistini ise milli yıldızımız yaptı. Ev sahibi ekibin tek golü ise 89. dakikada Berardi'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Milan 13 hafta sonunda 31 puana yükselirken, namağlup liderliğini de sürdürdü. Sassuolo ise 23 puanda kaldı.

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