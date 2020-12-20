20 Aralık 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United 6-2 Leeds United (MAÇ SONUCU-ÖZET)

8 gollü maçı kazanan ManU!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.12.2020

'in 14. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. 8 golün çıktığı mücadeleyi Kırmızı Şeytanlar 6-2 kazandı.

Karşılaşmada adına golleri 2. ve 3. dakikalarda McTominay, 20. ve 70. dakikalarda Bruno Fernandes, 37'de Lindelöf ve 66. dakikada Daniel James kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 41. dakikada Cooper ve 73'te Dallas attı.

Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 26'ya yükseltirken, ise 17 puanda kaldı.

MCTOMINAY'DAN 3 DAKİKADA 2 GOL!

Karşılaşmada Manchester United forması giyen Scott McTominay, Premier Lig tarihinde ilk 3 dakikada 2 gol birden atan ilk futbolcu oldu.

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