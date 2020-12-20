İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Manchester United sahasında Leeds United ile karşı karşıya geldi. 8 golün çıktığı mücadeleyi Kırmızı Şeytanlar 6-2 kazandı.

Karşılaşmada Manchester United adına golleri 2. ve 3. dakikalarda McTominay, 20. ve 70. dakikalarda Bruno Fernandes, 37'de Lindelöf ve 66. dakikada Daniel James kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 41. dakikada Cooper ve 73'te Dallas attı.

Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 26'ya yükseltirken, Leeds United ise 17 puanda kaldı.

MCTOMINAY'DAN 3 DAKİKADA 2 GOL!

Karşılaşmada Manchester United forması giyen Scott McTominay, Premier Lig tarihinde ilk 3 dakikada 2 gol birden atan ilk futbolcu oldu.

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