Premier Lig'in 11. haftasında Crystal Palace, deplasmanda West Bromwich'i Zaha (2), Benteke (2) ve Furlong'un (k.k.) attığı gollerle 5-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Premier Lig'in 11. haftasında West Bromwich ile Crystal Palace, The Hawthorns'da karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 8. dakikada Darnell Furlong (k.k.), 55 ile 68. dakikalarda Wilfried Zaha ve 59 ile 82. dakikalarda Christian Benteke'nin attığı gollerle 5-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Ev sahibi ekibin tek golü ise 30. dakikada Conor Gallagher'dan geldi.

Öte yandan West Bromwich'te Matheus Pereira, mücadelenin 34. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Crystal Palace bu sonuçla puanını 16'ya çıkararak 11. sırada yer aldı. West Bromwich ise 6 puanla 19. sırada kaldı.

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