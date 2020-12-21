21 Aralık 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Fransa'da korkunç olay! Maç sonrası hayatını kaybetti

Fransa'da korkunç olay! Maç sonrası hayatını kaybetti
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.12.2020

Ligue 1’de oynanan Lorient-Rennes maçının ardından akıl almaz bir olay yaşandı. Saha zeminini kontrol eden çim görevlisinin üzerine projektör ışığı düştü. Görevli hayatını kaybetti.

Ligue 1'in 16. haftasında oynanan Lorient-Rennes mücadelesinin ardından büyük bir trajedi yaşandı. Rennes'in deplasmanda 3-0 kazandığı karşılaşmanın ardından takımlar stattan ayrılırken, sahanın bakımı için zemini incelemeye gelen çim görevlisinin işini yaptığı sırada üzerine projektör rampası çöktü. Çimlerin bakımıyla ilgilenen görevli, stat ışıklarının üzerinde bulunduğu rampanın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Sahaya gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapsa da, görevliyi kurtaramadı. Lorient polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.


Çalhanoğlu'nun asisti İtalya'da rekor getirdi! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
8 gollü maçı kazanan ManU! 8 gollü maçı kazanan ManU!
Leicester deplasmanda Tottenham'ı devirdi Leicester deplasmanda Tottenham'ı devirdi
Hakan asist yaptı! Milan liderliğini sürdürdü Hakan asist yaptı! Milan liderliğini sürdürdü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör