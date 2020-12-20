Laurent Blanc resmen Al-Rayyan'da!

2016'dan beri boşta olan Fransız teknik direktör Laurent Blanc, Katar temsilcisi Al-Rayyan ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Eski Fransız milli futbolcu, Paris Saint-Germain'den (PSG) ayrıldığı 2015-16 sezonu sonundan bu yana ilk kez bir takımla anlaştı.

El-Reyyan Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 55 yaşındaki Blanc ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Teknik direktörlüğünü yaptığı PSG'de 11, Bordeaux'da ise 4 kupa kazanan Blanc, 2 yıl da Fransa Milli Takımı'nı çalıştırdı.

DİĞER