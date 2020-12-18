18 Aralık 2020, Cuma

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Dünyaca ünlü teknik direktörler boşta! İşte o liste

Kariyerlerinde birçok başarı kazanan dünyaca ünlü teknik direktörler, boşta bulunuyor. Peki, hangi teknik direktörler bu listede yer alıyor? İşte o liste...

Giriş Tarihi: 18.12.2020 16:55 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 16:56
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Dünyaca ünlü teknik direktörler boşta! İşte o liste

Futbolda teknik direktörlerin, ağırlığı son dönemde arttı. En az futbolcular kadar ilgi gören isimler arasından şu anda görevde olmayan isimleri derledik...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyaca ünlü teknik direktörler boşta! İşte o liste

QUIQUE SETIEN
Setien'in başarılı geçmeyen Barcelona macerası sonrası yeni takımı belli olmadı. Setien, özellikle La Liga takımlarından haber bekliyor.

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Dünyaca ünlü teknik direktörler boşta! İşte o liste

MASSIMILIANO ALLEGRI
Son olarak Juventus'u çalıştıran Allegri, beklenen Şampiyonlar Ligi zaferi gelmeyince görevinden ayrıldı. Deneyimli teknik direktör 2019 yılından beri boşta...

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Dünyaca ünlü teknik direktörler boşta! İşte o liste

MARCO SILVA
Son olarak Everton'ı çalıştıran Marco Silva, buradaki yönetimiyle ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

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Dünyaca ünlü teknik direktörler boşta! İşte o liste

ERNESTO VALVERDE
Barcelona'da beklenen başarıyı yakalayamayan isimlerden olan Valverde, sezonun ortasında görevinden alınmıştı.

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