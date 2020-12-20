Fransa Ligue 1'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille ile Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Öte yandan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in bugün süre alıp alamayacağı da merak konusu oldu. Peki, Lille-Paris Saint-Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Lille, Pierre Mauroy Stadı'nda Paris Saint-Germain'i konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımda da önemli eksikler var. Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i ise bu karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. İşte detaylar...

LILLE-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille'in sahasında Paris Saint-Germain'i konuk edeceği maç TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LILLE-PARIS SAINT-GERMAIN (PSG) MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille'in sahasında Paris Saint-Germain'i konuk edeceği mücadele TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

LILLE-PSG MUHTEMEL 11'İ

Lille: Maignan - Reinildo, Botman, Fonte, Zeki Çelik - Bamba, Andre, Xeka, Ikone - Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

PSG: Navas - Kurzawa, Kimpembe, Marquinhos, Florenzi - Verratti, Paredes, Rafinha - Mbappe, Kean, Di Maria

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

PSG'yi konuk edecek Lille'de Sanches, Pied ve Araujo gibi önemli isimler kadroda yer almazken konuk takımda ise Neymar, Icardi, Sarabia, Bernat, Diallo ve Danilo gibi yıldızların forma giyemeyceği ifade ediliyor.

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